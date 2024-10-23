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15:52, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Зампосла Британии напал на российских журналистов в аэропорту Внуково

Зампосла Британии Том Додд напал на российских журналистов в аэропорту Внуково

Кадр: Telegram-канал SHOT

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на журналистов в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет Shot.

Сообщается, что российские журналисты пытались задать вопрос Додду, когда он внезапно вырвал бейдж у одного из представителей прессы. Затем он толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Зампосла Британии прибыл в Москву 22 октября. Вместе с ним в столицу прилетели руководитель директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси. Отмечается, что они намерены провести инспекцию работы посольства Британии в России после скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

Ранее стало известно, что ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. В результате дипломаты были лишены аккредитации.

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      Евгения Наумова
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