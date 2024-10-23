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21:36, 23 октября 2024Мир

Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу данных «Миротворца»

Захарова: англосаксы, крышующие «Миротворец», выкормили террористическую ячейку
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Западные кураторы сайта «Миротворец» выкормили террористическую ячейку, которая «начала пожирать их собственных протеже». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя внесение в базу данных ресурса генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже. Напомню, Гутерриш — португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО», — написала Захарова.

Она напомнила, что «Миротворец» является «списком намеченных жертв».

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани, где обсудят ситуацию на Украине.

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      Евгений Силаев
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