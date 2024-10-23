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18:39, 23 октября 2024Силовые структуры

Заказчика и киллера взяли под стражу за покушение на помощника российского депутата

Суд арестовал заказчика и исполнителя покушения на Алихаджиева
Начало событий в новости Заказчику и исполнителю покушения на помощника российского депутата предъявлено обвинение

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд избрал меру пресечения заказчику и исполнителю покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Оба фигуранта взяты под стражу и пробудут в СИЗО до 10 декабря. Решение принято по ходатайству следователя, просившего об их аресте в рамках уголовного дела. Василий Коновалов на суде заявил, что не возражает против своего ареста, сообщает Telegram-канал SHOT. Он находился в России нелегально и без работы, будучи гражданином Украины. Второй подсудимый Башир Омарходжаев, которого следствие считает заказчиком убийства, заявил суду, что Коновалов его оклеветал, он также отрицает преступный сговор с ним.

Омарходжаев не женат, но у него есть двое детей 14 и 16 лет. Ранее он был осужден на шесть лет колонии за разбой и самоуправство, однако после девяти месяцев пребывания в СИЗО Омарходжаев вышел по УДО. У него экономическое образование.

Следственный комитет России предъявил обоим обвинение. По данным следствия, в сентябре заказчик предложил знакомому за 20 миллионов рублей расправиться с Алихаджиевым. Тот принял заказ, а также получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии и информацию о жертве. Киллер месяц следил за Алихаджиевым, а 10 октября проник на территорию его дома в деревне Лапино и выстрелил в него через окно. Одна пуля попала помощнику депутата в челюсть, другая — в спину, однако мужчине удалось выжить.

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      Любовь Ширижик
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