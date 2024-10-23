Заместитель российского губернатора вступил добровольцем в отряд «Барс»

Замгубернатора Курской области Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс»

Заместитель губернатора Курской области Константин Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс-Курск». Об этом сообщается в Telegram-канале добровольческого батальона.

«Константин Олегович рассказал, что он не мог остаться в стороне, пока враг находится на Курской земле, и призвал всех курян вступать в отряд», — говорится в сообщении.

Там добавили, что на призыв уже откликнулись десятки охотников и егерей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что командиром добровольческого отряда «Барс-Брянск» назначили депутата областной Думы Сергея Антошина.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.