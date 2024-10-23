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17:13, 23 октября 2024Россия

Заместитель российского губернатора вступил добровольцем в отряд «Барс»

Замгубернатора Курской области Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс»
Константин Поляков

Константин Поляков. Кадр: Telegram-канал «Барс-Курск»

Заместитель губернатора Курской области Константин Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс-Курск». Об этом сообщается в Telegram-канале добровольческого батальона.

«Константин Олегович рассказал, что он не мог остаться в стороне, пока враг находится на Курской земле, и призвал всех курян вступать в отряд», — говорится в сообщении.

Там добавили, что на призыв уже откликнулись десятки охотников и егерей.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что командиром добровольческого отряда «Барс-Брянск» назначили депутата областной Думы Сергея Антошина.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.

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      Никита Абрамов
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