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12:14, 23 октября 2024Мир

Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву с визитом

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук прибыл в Москву для встреч с представителями РФ
Муса Абу Марзук

Муса Абу Марзук . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Замглавы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с официальным визитом, в его графике запланированы встречи с представителями властей РФ. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает РИА Новости.

«Абу Марзук прибыл в Москву», — говорится в сообщении.

Предыдущий визит Марзука в Россию состоялся 24 июня. Тогда у него были запланированы консультации с представителями российского МИД.

Ранее стало известно, что члены ХАМАС решили скрыть личности кандидатов на пост главы политбюро организации «в связи с вопросами обеспечения безопасности».

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      Виктория Кондратьева
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