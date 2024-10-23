Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву с визитом

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук прибыл в Москву для встреч с представителями РФ

Замглавы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с официальным визитом, в его графике запланированы встречи с представителями властей РФ. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает РИА Новости.

«Абу Марзук прибыл в Москву», — говорится в сообщении.

Предыдущий визит Марзука в Россию состоялся 24 июня. Тогда у него были запланированы консультации с представителями российского МИД.

Ранее стало известно, что члены ХАМАС решили скрыть личности кандидатов на пост главы политбюро организации «в связи с вопросами обеспечения безопасности».