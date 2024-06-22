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13:05, 22 июня 2024Мир

Раскрыта дата визита заместителя главы политбюро ХАМАС в Москву

Замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзук приедет на переговоры в Москву 24 июня

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук посетит Москву с переговорами в понедельник, 24 июня. Дату визита раскрывает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в российской столице у Абу Марзука запланированы встречи в министерстве иностранных дел.

Ранее глава политбюро Исмаил Хания заявил, что ХАМАС открыто к любым инициативам, которые направлены на достижение мира в секторе Газа, но при этом удовлетворят его основные требования. По его словам, они одобрили предложение о прекращении огня, которое было представлено Катаром и Египтом, больше месяца назад — 6 мая.

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