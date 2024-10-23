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11:05, 23 октября 2024Культура

Жена и мать Прилучного решили взыскать с актера алименты

KP.RU: мать и жена Павла Прилучного подали иски на взыскание с актера алиментов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Мать и жена Павла Прилучного решили взыскать с актера алименты. Об этом сообщает KP.RU.

По данным источника, Любовь Прилучная обратилась в суд с требованием выплачивать алименты на нетрудоспособного члена семьи, то есть на нее. Супруга артиста Зепюр Брутян подала иска на взыскание с Прилучного алиментов для их общего годовалого сына Микаэля.

По словам собеседника издания, все эти шаги актер делает по совету юристов. «Если он по решению суда начнет выплачивать содержание маме и младшему сыну от Зепюр, то сумма алиментов для [бывшой жены] Агаты [Муцениеце], соответственно, уменьшится», — сказал он.

Инсайдер также предположил, что суд может решить оставить старшего сына артиста Тимофея с отцом. «Если так, следующим шагом Прилучного станет подача иска к Агате на алименты для сына. Мол, хотела от меня миллионы, плати теперь сама. Агата, конечно, не бедствует, ее съемочный день в кино стоит около 200 тысяч рублей. Плюс два-три раза в месяц у нее спектакли в кабаре Crave, за каждый выход она получает 120 тысяч рублей», — сказал источник, отметив, что разлука с сыном будет «большим ударом» для актрисы.

Ранее также Павел Прилучный сделал заявление на фоне судебных разбирательств по опеке над детьми с Агатой Муцениеце.

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