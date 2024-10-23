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12:47, 23 октября 2024Ценности

Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в мини-платье раскритиковали в сети

Фото: @handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел показала фото в откровенном наряде и была раскритикована в соцсетях. Соответствующий пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила снимок, на котором предстала в белом мини-платье с драпировкой и асимметричным верхом. При этом артистка отказалась от нижнего белья. На размещенном фото видно, что знаменитость находится в ванной комнате.

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Пользователи сети не оценили кадр Эрчел, о чем написали в комментариях под постом. «Зачем сниматься в ванной?», «Перебор», «Вы же мусульманка», «Длина платья слишком короткая», — заявили они.

В августе Эрчел показала фигуру в купальнике. Свой пляжный образ она дополнила кепкой бренда Polo Ralph Lauren в тон плавательному костюму.

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      Екатерина Ештокина
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