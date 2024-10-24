Названы города России с самыми снисходительными арендодателями

ЦИАН: лояльнее всего к арендаторам с питомцами относятся во Владивостоке

Снисходительнее всего к квартирантам с животными относятся во Владивостоке. Города России с самыми лояльными арендодателями назвали специалисты «ЦИАН.Аналитики». Результаты исследования приводит РБК.

По данным сервиса, во Владивостоке к квартиросъемщикам с животными готовы 65 процентов собственников. Вторую строчку рейтинга занимает Новосибирск — здесь пускать в квартиру жильцов с питомцами соглашаются 59 процентов хозяев. Замыкает тройку лидеров Москва — в столице подобные квартиранты не смущают 40 процентов арендодателей.

Самые строгие критерии отбора квартиросъемщиков обнаружили в Ставрополе. В этом городе принять жильцов с питомцами готовы менее 20 процентов наймодателей. Такой же показатель аналитики отмечают в Набережных Челнах и Волгограде.

Аналитики выделили факторы, влияющие на более уступчивое отношение квартировладельцев к животным. Охотнее таким арендаторам сдают жилье в домах дореволюционной постройки (это отмечается в 41 проценте случаев). Следом идут дома сталинской и брежневской эпохи (около 37 процентов). В хрущевках и кирпичных домах советской застройки разрешают жить с питомцами 35 процентов собственников. В постсоветских кирпичных и монолитных домах этот показатель составляет 32 процента. Аналогичная ситуация и с новостройками, говорится в исследовании. В панельных и блочных домах на питомцев закрывают глаза 30 процентов наймодателей.

В целом по крупным городам страны жить с домашними животными не запрещается в 34 процентах объявлений об аренде. С прошлого года их число выросло на 2 процента, а в сравнении с 2021-м — на 4 процента. Тем не менее, как показывает статистика, большинство арендодателей относятся к заселению с питомцами негативно. «Пока что большая часть собственников против питомцев, так как они воспринимаются как источник потенциального урона в квартире», — подытоживают аналитики.

В пределах Москвы благосклоннее всего к животным относятся в Пресненском районе. Больше шансов заселиться с питомцами, если искать жилье в Мещанском, Бутырском и Басманном районах столицы, выяснили эксперты.