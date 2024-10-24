Бывших членов правительства российского региона признали преступным сообществом

Следователь МВД возбудил новое уголовное дело против бывших членов правительства Самарской области. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Бывшим чиновникам вменяется статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения»). Фигурантами по делу проходят бывшие председатель самарского правительства Виктор Кудряшов, министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также экс-глава минфина Андрей Прямилов.
По данным следствия, они сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры по строительству станции метро «Театральная» в Самаре в интересах группы компаний «Волгатрансстрой».
18 октября суд Октябрьского района Самары арестовал Прямилова и Плаксина до 19 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. Им вменяется причинение ущерба бюджету при финансировании строительства самарского метро.
Кудряшов находится под стражей с ноября 2023 года. Асеев после согласия сотрудничать со следствием был переведен под домашний арест.