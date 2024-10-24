Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:53, 24 октября 2024Силовые структуры

Бывших членов правительства российского региона признали преступным сообществом

Депутат Хинштейн: МВД возбудило дело об ОПС против бывших самарских чиновников
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователь МВД возбудил новое уголовное дело против бывших членов правительства Самарской области. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Бывшим чиновникам вменяется статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения»). Фигурантами по делу проходят бывшие председатель самарского правительства Виктор Кудряшов, министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также экс-глава минфина Андрей Прямилов.

По данным следствия, они сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры по строительству станции метро «Театральная» в Самаре в интересах группы компаний «Волгатрансстрой».

18 октября суд Октябрьского района Самары арестовал Прямилова и Плаксина до 19 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. Им вменяется причинение ущерба бюджету при финансировании строительства самарского метро.

Кудряшов находится под стражей с ноября 2023 года. Асеев после согласия сотрудничать со следствием был переведен под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Россиянин погиб после атаки украинского FPV-дрона на автомобиль

      Арестованная блогерша Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу

      Губернатор сообщил о смерти мужчины из-за взрыва в российском регионе

      Лаврову на заседании наступили на ногу

      Путин признался в разногласиях с Бразилией по членству одной страны в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше