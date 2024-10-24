Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США генерал-майор Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

Стороны обсудили операции израильских сил в Ливане и критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Отмечается, Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Газы. Он также заявил о непоколебимой поддержке Соединенных Штатов в вопросах обороны Израиля.

В ходе разговора Остин призвал правительство Израиля предпринять все необходимые шаги для решения гуманитарной ситуации в Газе.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по еврейскому государству после прекращения огня Армией обороны Израиля. В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории страны.