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20:22, 24 октября 2024Культура

Наталья Орейро перепела хит 90-х на русском языке

Наталья Орейро записала кавер на хит «Комбинации» Russian Girl на русском языке

Кадр: «Онлайн-кинотеатр Wink» / «ВКонтакте»

Актриса Наталья Орейро, получившая российское гражданство в 2021 году, исполнила кавер на известный хит «Комбинации» Russian Girl. Клип на новую версию трека опубликовал стриминг-сервисом Wink в поддержку последней серии одноименного сериала о музыкальной группе.

Известно, что съемки ролика проходили в Буэнос-Айресе. Помимо самой Натальи, в нем снялся еще и сыгравший роль в сериале «Комбинация» актер Владимир Канухин. Орейро спела композицию Russian Girl сразу на трех языках: русском, английском и испанском.

Ранее стало известно, что Орейро получила российское гражданство и периодически проживает в стране. Впервые она посетила Россию в 2021 году.

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      Андрей Шеньшаков
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