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10:48, 24 октября 2024Культура

Названа лучшая российская певица года

ВЦИОМ: Полина Гагарина стала лучшей певицей 2024 года по мнению россиян
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Исполнительница Полина Гагарина стала певицей года, по мнению россиян. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

«Первенство у Полины Гагариной (19 процентов) уже третий год подряд», — говорится на сайте. На втором месте оказалась певица Лариса Долина (10 процентов), третью строчку разделили исполнительницы Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Валерия и Ирина Аллегрова (7 процентов).

Ранее сообщалось, что исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал певцом года по версии россиян.

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      Варвара Кошечкина
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