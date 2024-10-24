Названа лучшая российская певица года

ВЦИОМ: Полина Гагарина стала лучшей певицей 2024 года по мнению россиян

Исполнительница Полина Гагарина стала певицей года, по мнению россиян. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

«Первенство у Полины Гагариной (19 процентов) уже третий год подряд», — говорится на сайте. На втором месте оказалась певица Лариса Долина (10 процентов), третью строчку разделили исполнительницы Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Валерия и Ирина Аллегрова (7 процентов).

Ранее сообщалось, что исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал певцом года по версии россиян.