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10:35, 24 октября 2024Культура

SHAMAN признали лучшим певцом года

ВЦИОМ: SHAMAN стал лучшим певцом 2024 года по версии россиян

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал певцом года по версии россиян. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

«В этом году наибольшую народную любовь вновь получил Ярослав Дронов (SHAMAN), укрепив свои позиции с 33 процентов в 2023 году до 38 процентов в текущем замере», — говорится на сайте. На втором месте расположился певец Олег Газманов (19 процентов), на третьем — исполнитель Григорий Лепс (10 процентов).

«По результатам исследования 2024 года ВЦИОМ, меня вновь признали лучшим певцом страны с рекордным результатом! Работаем», — прокомментировал результаты опроса Дронов.

Ранее SHAMAN рассказал о своем главном конкуренте.

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