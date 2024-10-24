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17:42, 24 октября 2024Экономика

Необходимость инфляции объяснили

СЕО Mind Money Хандошко: инфляция необходима для экономического роста

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Инфляция не является чем-то ужасным, она необходима для экономического роста. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Так эксперт прокомментировала недавнее заявление аналитиков Центробанка о том, что для возвращения инфляции к целевому уровню в 4 процента потребуется дополнительное повышение ключевой ставки или ее длительное поддержание на высоком уровне.

«Основная задача ведомств состоит в том, чтобы поддерживать баланс между инфляцией, экономическим ростом и социальной стабильностью. Поэтому не нужно считать, что это какая-то неразрешимая проблема: умеренная инфляция — это нормально», — констатировала она. По словам Хандошко, нужно понимать, что мнение ЦБ и правительства по этим вопросам может отличаться.

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Говоря о целевых 4 процентах, эксперт указала, что это своего рода ориентир, а не «обязательный показатель, которого нужно достичь любой ценой». «Уровень инфляции может меняться от монетарных и немонетарных причин. Центральный банк может влиять только на монетарные факторы. И, как мы видим, регулятор уже активно предпринимает меры, например, он повышает процентные ставки, чтобы снизить количество денежной массы и подсушить экономику», — сказала она.

При этом, на немонетарные факторы регулятор не влияет. «Даже если ЦБ поднимет ставку до очень высоких значений, то достигнуть таргета в 4 процента не удастся как раз из-за немонетарных проблем», — резюмировала эксперт.

Очередное заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 октября. Аналитики сходятся на том, что ставка будет повышена, а зимой может достигнуть 22 процентов годовых.

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      Платон Щукин
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