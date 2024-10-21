Экономисты оценили шансы Банка России сбить инфляцию

Экономист Беленькая: к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 14 процентов

Банк России зимой доведет ключевую ставку до 22 процентов, а с середины 2025 года начнет снижать ее до 17 процентов. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его процитировали «Ведомости».

В свою очередь, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая предположила, что к концу 2025 года «ключ» опустится до 14–16 процентов. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ждет 22-23-процентной ставки в IV квартале 2024 года и 18-процентной к концу 2025 года. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец полагает, что в конце следующего года ключевую ставку доведут до 11,5 процента.

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист считает, что 25 октября произойдет очередное повышение ключевой ставки. Он полагает, что ситуация с расходами бюджета, ростом тарифов ЖКХ и утильсбора не оставляет регулятору иного выбора.

Однако не все экономисты согласны с тем, что такими методами Банк России сумеет остановить рост инфляции и довести ее до четырех процентов. Так, и. о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина уверена, что рост «ключа» будет закладываться производителями в стоимость товаров, из-за чего инфляционная спираль продолжит раскручиваться. Экономист Виктор Тунев также полагает, что такие шаги оказывают проинфляционное влияние. По его словам, сегодня ключевая ставка уже вышла на беспрецедентный уровень.

Беленькая напомнила, что в прошлый раз, когда ключевая ставка ЦБ выросла до 20 процентов, годовая инфляция выросла до 16,7 процента, а инфляционные ожидания — до 18,3 процента. Если ЦБ продолжит ужесточать политику, то многие частные компании не переживут этого и покинут рынок. Более того, чем выше будут ставки по депозитам, тем меньше возможностей для снижения «ключа» останется в распоряжении регулятора, понимающего, что накопленные сбережения могут устремиться на потребительский рынок в виде отложенного спроса.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган предположил, что 25 октября ключевая ставка вырастет до рекордного 21 процента. Одной из причин этого он назвал серьезную ошибку ЦБ с прогнозом по инфляции. К концу года она вырастет до 8-8,5 процента, хотя ЦБ ждал 6,5-7 процента.