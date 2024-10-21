Путин представит план по разрушению долларовой системы на саммите БРИКС в Казани

Британский журнал The Economist сообщил, что на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, президент РФ Владимир Путин якобы представит план по разрушению долларовой системы. Как отмечают авторы еженедельника, российский лидер рассчитывает «придать блоку вес» — для этого он предложит прочим главам государств организовать новую глобальную финансово-платежную систему, «чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций».

Россия предлагает создать единую платежную систему BRICS Bridge

Россия предлагает создать единую платежную систему БРИКС, которая позволит странам осуществлять трансграничные расчеты с помощью цифровых платформ, управляемых их центральными банками. Организовать ее намерены в течение года. Успех платформы снизит влияние США как центра мировой финансовой системы и обеспечит более дешевые и быстрые трансакции. Также, опасаются западные чиновники, она позволит обходить санкции, которые вводят против третьих стран.

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Сейчас банки обязаны проводить операции в долларах через банк-корреспондент в Америке, который может отслеживать потоки на признаки финансирования терроризма и уклонения от санкций. Это дает американским лидерам огромный рычаг давления, который они используют в качестве альтернативы военному противостоянию с другими странами. Недовольство сложившейся практикой, отмечают эксперты, может сыграть России на руку.

В ходе обсуждений представители БРИКС обсуждали создание рейтингового агентства, которое могло бы конкурировать с основными западными компаниями, «подверженными политизации», возможность организации страховочной компании, которая могла бы обойти запреты обслуживать танкеры, перевозящие российские энергоресурсы и платежной системы, которая могла бы заменить Visa и MasterCard.

В платежной системе БРИКС могут использовать цифровые активы

Среди основных инициатив страны рассматривают возможность использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. Это позволит центральным банкам, а не банкам-корреспондентам, имеющим доступ к долларовой клиринговой системе в Америке, участвовать в трансграничных трансакциях. Таким образом, ни одна страна не сможет отключить другую от финансовой системой. Коммерческие банки будут проводить платежи через свои регуляторы, им не нужно будет поддерживать двусторонние отношения с иностранными организациями,

План по созданию подобной системы представили в отчете Министерства финансов и Центрального банка России в октябре. Проект, отмечают в Economist, вдохновлен экспериментальной платежной платформой mBridge, разработанной банком международных расчетов (BIS) совместно с центральными банками Китая, Гонконга, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам нескольких человек, участвовавших в проекте, он позволил сократить время транзакций с нескольких дней до нескольких секунд, а транзакционные издержки — почти до нуля.

Платежной системе БРИКС предрекли серьезные проблемы

Аналитики говорят о заинтересованности Америки и ее союзников в ограничении платежных систем, конкурирующих с долларом. В Федеральной резервной системе (ФРС) полагают, что повышение эффективности новых видов цифровых денег может снизить использование доллара в трансграничной торговле.

«Если кто-то по политическим причинам проводит операции за пределами долларовой системы, вы хотите, чтобы это обходилось ему дороже, чем долларовая система», — подчеркнул Джей Шамбо, высокопоставленный сотрудник Минфина США.

«Отправлять деньги по всему миру — примерно то же самое, что лететь дальнемагистральным рейсом. Если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придется делать пересадку в оживленном хабе, где стыкуются множество других самолетов. Для международных платежей таковым является Америка, где банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи.» The Economist

Платежная система БРИКС может столкнуться с серьезными проблемами обеспечения ликвидности и потребует крупных неявных государственных субсидий. Если основные потоки капитала и торговли между двумя странами несбалансированны, им придется накапливать активы или обязательства в валютах друг друга, как это ранее случалось с индийскими рупиями. Также помешать реализации плана Путина может недоверие между странами-участниками БРИКС — для масштабирования системы цифровых валют страны должны согласовать сложные правила, регулирующие расчеты и финансовые преступления.

Альтернатива SWIFT должна стать неуязвимой для санкций США и других стран Запада

Экс-вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста призвал участников сообщества расширять международные операции в национальных валютах и строить альтернативу SWIFT. Также БРИКС нужно сконцентрироваться на создании единой цифровой валюты, которая наряду с национальными использовалась бы для трансакций между партнерами.

«Участники БРИКС могли бы создать эмиссионный банк, основными функциями которого станут работа по созданию цифровой валюты сообщества и выпуск облигаций, в которые новая валюта могла бы свободно конвертироваться», — пояснил он.

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Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил партнерам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудить возможность создания единой валюты. По его мнению, подобная мера поспособствовала бы усилению экономического влияния на глобальном уровне и укрепила бы торговое и финансовое сотрудничество между странами объединения, в состав которого входит в том числе Россия. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) исламской республики Насер Канани добавил, что можно пойти дальше — и объединить платежные системы БРИКС через центральные банки стран-участниц

Платежную единицу БРИКС могут представить уже этой осенью

Доклад о создании платежной системы БРИКС представят лидерам стран объединения в октябре в Казани. В нем содержатся такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается — многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты, и необходимо решить вопросы стыковки и расчетов между сторонами.

«Создав единую банковскую систему, БРИКС удастся резко снизить долю американского доллара в структуре торговых транзакций. Таким образом мы сможем наконец избавиться от доллара» Мохаммад Багер Галибаф спикер парламента Ирана

На саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, могут представить часть инструментов, необходимых для создания инклюзивной международной финансовой системы. Как отмечает глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета объединения Андрей Михайлишин, сейчас в числе проектов, над которыми ведется работа, — общая расчетная единица (Unit), платформа для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежная система (Pay), расчетный депозитарий (Clear), система страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс. 40 процентов стоимости Unit планируется привязать к цене золота, а оставшиеся 60 процентов — к корзине национальных валют стран БРИКС.

По словам президента Путина, Россия уже ведет работу над независимым платежно-расчетным контуром для обслуживания внешней торговли. Многие зарубежные партнеры уже заинтересованы вести торговлю в национальных валютах. Однако вопрос создания единой валюты для стран БРИКС «пока не рассматривается, и он еще не созрел» — в этом вопросе действовать нужно постепенно и не спеша, подчеркнул президент.