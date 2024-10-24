Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:21, 24 октября 2024Забота о себе

Онколог оценил вероятность перерождения язвы желудка в рак

Онколог Пылев рассказал, что каждая пятая язва желудка перерождается в рак

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

Каждая пятая язва желудка перерождается в рак, рассказал онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Евроонко» Андрей Пылев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявил, что оценить вероятность перерождения язвы желудка в злокачественную опухоль сложно, но в среднем эта цифра может достигать 20 процентов. Он обратил внимание, что процесс развития опухоли на месте язвы зависит от многих факторов, основной из которых — расположение.

Практически все язвы, которые образуются на большой кривизне желудка, в конечном итоге становятся раковыми опухолями, предупредил онколог. «Также угрозу представляют крупные язвы от двух сантиметров и длительно протекающая язвенная болезнь. С годами, конечно, риски существенно возрастают», — прокомментировал он.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Ранее онколог Андрей Пылев назвал способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака. По его словам, во время и после терапии рака пациенту может потребоваться помощь психолога, чтобы он легче принял болезнь и адаптировался к диагнозу.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

      Пентагон изучит включение гражданских спутников в военную сеть

      В МИД назвали характер договора о стратегическом партнерстве с КНДР

      Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения

      Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

      На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

      В ВСУ заявили об успехе российских войск в центре Селидово

      Онколог предостерег от слишком горячего чая

      57-летняя Николь Кидман без бюстгальтера пришла на премьеру сериала

      Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики Яновского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше