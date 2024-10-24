От премьера Великобритании потребуют репарации за работорговлю

Страны Содружества потребуют от премьера Британии репарации за работорговлю

Лидеры стран Содружества потребуют от премьер-министра Великобритании Кира Стармера репарации за работорговлю и хотят включить это положение в итоговый документ встречи глав правительств в Самоа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«25 октября начнется встреча глав правительств Содружеств, которая проходит раз в два года (...) К ней официальные лица некоторых государств подготовят соглашение о проведении дополнительного изучения вопроса об участии Великобритании в работорговле. Это может привести к тому, что Лондон будет должен выплатить миллиарды фунтов стерлингов в качестве репараций», — сообщает телеканал.

Авторы материала отметили, что отказ Стармера от дискуссии «обеспокоил некоторых лидеров». Поэтому они независимо от желания британского премьера «намерены включить обсуждение этого вопроса в итоговый документ».

Ранее Стармер сообщил, что предпочитает решение актуальных проблем бывших владений королевства выплатам репараций за работорговлю в прошлом.