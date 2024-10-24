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06:28, 24 октября 2024Мир

Премьер Великобритании отказался выплачивать репарации за работорговлю

Стармер отказался тратить время на прошлое в вопросе репараций бывшим колониям

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что предпочитает решение актуальных проблем бывших владений королевства выплатам репараций за работорговлю в прошлом. При этом политик назвал рабство ужасным, пишет издание Telegraph.

«Однозначно, рабство — это ужасно, но я скорее закатаю рукава и буду работать с ними (бывшими владениями Великобритании) над актуальными и влияющими на будущее вызовами, чем буду тратить много времени на прошлое», — отметил Стармер.

По словам премьера, в разговорах с ним коллеги Британии по Содружеству наций часто затрагивают актуальные для них проблемы современности. Они заинтересованы в британском участии в получении ими финансовой помощи для решения вызовов, с которыми сталкиваются именно сегодня.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что 15 стран Карибского бассейна на саммите Содружества наций потребуют от Великобритании выплатить репарации из-за роли Лондона в работорговле.

В августе прошлого года судья Международного суда ООН Патрик Робинсон заявил, что Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов странам Карибского бассейна за работорговлю.

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      Марина Совина
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