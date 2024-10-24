Роботы помогут лучше узнать древних животных

Science Robotics: палеороботы помогут узнать, как рыбы начали ходить по суше

Палеонтологи из Кембриджского университета (Великобритания) начали использовать роботов для исследования древних животных. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

По словам специалистов, до сих пор точно неизвестно, как выглядели древние рыбы, которые первыми вышли из воды на сушу. Ученые предложили создать палеороботов, чтобы с их помощью больше узнать о животных, которые перешли от плавания к ходьбе около 390 миллионов лет назад.

«Поскольку ископаемых свидетельств мало, у нас есть неполная картина того, как древняя жизнь перешла на сушу», — заметил ведущий автор исследования доктор Майкл Ишида. Ученые могут узнавать о строении животных лишь по немногочисленным останкам тазобедренных и тазовых суставов.

На основе обрывочных сведений специалисты начали создавать палеороботов, чтобы на их основе смоделировать несколько вариантов строения скелета древних животных. «Мы хотим знать, сколько энергии требовалось для разных моделей ходьбы или какие движения были наиболее эффективными», — заявил Ишида.

По словам ученых, очень немногие исследовательские группы используют роботов для изучения древних видов. Также в работе будут применять различные компьютерные модели.

В сентября ученые из Корнелльского и Флорентийского университетов научили живой гриб управлять пятиногим роботом. В поисках стимула вешенка испускала электрические импульсы, которые после обработки приводили ноги в движение.