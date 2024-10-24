Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»

Песков: Набиуллиной не понравилась «купюра БРИКС», она следит за рублем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что недовольство главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной символической «купюрой БРИКС» связано с ее обеспокоенностью нацвалютой. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», — заявил Песков. Он также добавил, что «такие купюры были не у всех», а только у вице-премьера России Александра Новака.

Ранее президенту России Владимиру Путину на саммите БРИКС в Казани подарили «символическую купюру» межгосударственного объединения. Глава государства оценил юмор и передал «банкноту» Набиуллиной. Главе Банка России «квазиденьга», как назвал ее представитель Кремля Дмитрий Песков, не понравилась.