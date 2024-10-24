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21:40, 24 октября 2024Россия

Поджоги домов во время цыганских погромов на Урале попали на видео

Shot: минимум два дома подожгла толпа в Коркино во время цыганских погромов

Видео: Telegram-канал Shot

Минимум два дома подожгла толпа в Коркино во время цыганских погромов на Урале после расправы над таксисткой. Пожар попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

О пострадавших не сообщается. На записи видно, что пожарные приступили к тушению возгорания, на месте присутствуют и сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что представители цыганской диаспоры массово уезжают в соседний Еманжелинск.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Коркино Челябинской области продолжают сдерживать погромы после расправы над 40-летней таксисткой. Два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Стихийные погромы произошли после расправы над 40-летней женщиной, занимавшейся частным извозом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси.

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      Марина Совина
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