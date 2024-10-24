Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 24 октября 2024Мир

Президент Ирана назвал причину неэффективности Совбеза ООН

Пезешкиан: Совбез ООН потерял эффективность из-за вмешательства Запада
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Совет безопасности Организации Объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ) и правозащитные организации потеряли эффективность из-за вмешательства Запада в их работу. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает корреспондент «Ленты.ру» с заключительного заседания саммита БРИКС.

«Многие международные структуры и механизмы (…), такие, как Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации, потеряли свою эффективность», — заявил иранский президент.

Пезешкиан назвал вмешательство Запада причиной неэффективности Совбеза ООН в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он также добавил, что введение односторонних санкций Запада поставило мир под угрозу.

Ранее Пезешкиан выразил надежду на скорую финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Он подчеркнул решительный настрой заняться этим вопросом лично.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская ФАБ-3000 разом уничтожила десятки украинских солдат в зоне СВО

      На Украине использование нескольких языковых сравнили с шизофренией

      Тележурналиста ранило осколком пули во время съемки репортажа

      Депутаты собрались запретить безработным россиянам брать микрозаймы

      В России семиклассникам на уроке показали видео с голыми женщинами и целующимися мужчинами

      Российский силовик получил взятку от мигрантки и попал под следствие

      Назван еще один соперник сборной России по товарищескому матчу

      Украинские солдаты при отступлении из курского села заминировали двери храма

      Военный эксперт назвал самое опасное оружие России

      Президент Ирана назвал причину неэффективности Совбеза ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше