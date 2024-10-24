Президент Ирана назвал причину неэффективности Совбеза ООН

Пезешкиан: Совбез ООН потерял эффективность из-за вмешательства Запада

Совет безопасности Организации Объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ) и правозащитные организации потеряли эффективность из-за вмешательства Запада в их работу. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает корреспондент «Ленты.ру» с заключительного заседания саммита БРИКС.

«Многие международные структуры и механизмы (…), такие, как Совбез ООН, МВФ и правозащитные организации, потеряли свою эффективность», — заявил иранский президент.

Пезешкиан назвал вмешательство Запада причиной неэффективности Совбеза ООН в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он также добавил, что введение односторонних санкций Запада поставило мир под угрозу.

Ранее Пезешкиан выразил надежду на скорую финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Он подчеркнул решительный настрой заняться этим вопросом лично.