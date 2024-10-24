Разбившийся на скорости в Москве Gelandewagen связали с дочерью миллиардера

Разбившимся в Москве Gelandewagen могла владеть дочь миллиардера Евтушенкова

Разбившимся в ДТП на Угрешкской улице в Москве Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) могла владеть дочь миллиардера Владимира Евтушенкова Анна Брусилова. С ней авто связал РЕН ТВ.

По информации издания, в момент аварии Брусиловой не было в салоне автомобиля, за рулем находился водитель Антон К.. Ни сам основатель АФК «Система» Евтушенков, ни его дочь не комментировали случившееся и не подтверждали связи с упомянутым автомобилем.

Ранее появились кадры с моментом ДТП с участием Gelandewagen. На них видно, как авто на скорости подрезает фуру и легковую машину, проезжает через несколько полос, врезается в отбойник и переворачивается.

Ранее сообщалось, что заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина попала в ДТП и не выжила.