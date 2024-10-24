Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 24 октября 2024Россия

Разбившийся на скорости в Москве Gelandewagen связали с дочерью миллиардера

Разбившимся в Москве Gelandewagen могла владеть дочь миллиардера Евтушенкова
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал Mash

Разбившимся в ДТП на Угрешкской улице в Москве Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) могла владеть дочь миллиардера Владимира Евтушенкова Анна Брусилова. С ней авто связал РЕН ТВ.

По информации издания, в момент аварии Брусиловой не было в салоне автомобиля, за рулем находился водитель Антон К.. Ни сам основатель АФК «Система» Евтушенков, ни его дочь не комментировали случившееся и не подтверждали связи с упомянутым автомобилем.

Ранее появились кадры с моментом ДТП с участием Gelandewagen. На них видно, как авто на скорости подрезает фуру и легковую машину, проезжает через несколько полос, врезается в отбойник и переворачивается.

Ранее сообщалось, что заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина попала в ДТП и не выжила.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше закрыли консульство России. Москва анонсировала ответную высылку дипломатов

      Минобороны показало видео с уничтожением украинской артиллерии в Курской области

      Российская велосипедистка установила мировой рекорд скорости

      Всю недвижимость «королевы марафонов» Блиновской выставили на продажу для погашения долга

      Мировые СМИ посвятили саммиту БРИКС материалы на главных страницах

      Главу администрации российского города задержали за махинации по госконтракту

      Названы города России с самыми снисходительными арендодателями

      Россиянин наугад указал цифры и выиграл в лотерею свыше миллиона

      Двух туристов нашли бездыханными в разных отелях одного курорта с разницей в пару часов

      В России высказались о влиянии саммита БРИКС на переговоры по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше