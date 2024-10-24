Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 24 октября 2024Экономика

Российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе

На индексацию пенсий работающим пенсионерам выделят более 106 миллиардов рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Пенсионеры в Росси начнут получать проиндексированную пенсию с 1 января 2025 года. Об этом рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что все средства на индексацию в бюджете фонда есть. В январе граждане получат сумму с учетом индексации, а тем, кто получает пенсию по графику в начале месяца, она будет выплачена в декабре. В общей сложности на индексацию с начала будущего года выделено более 106 миллиардов рублей.

Ранее в октябре доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский напомнил, что индексация пенсии на 7,3 процента в январе позволит пенсионерам получать более крупные выплаты с начала года. Однако, по словам эксперта, это может разогнать инфляцию.

С 1 ноября 2024 года увеличат пенсии россиян, которые работают в угольной промышленности, а также членов летных экипажей и граждан в возрасте от 80 лет.

В 2025 году российским пенсионерам проиндексируют пенсию один раз вместо двух.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных в Курской области

      Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard

      Появились подробности отстранения выступающего за США российского фигуриста

      На Украине захотели создать новый род войск

      Получившим выплаты за несуществующие контракты с Минобороны пригрозили ответственностью

      Телеведущая Лазарева рассказала о паническом страхе Михаила Шаца из-за денег

      Россиянину запросили 9 лет колонии за расправу над гостем на собственной свадьбе

      На имущество фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России наложили арест

      Пашинян и Алиев настояли на доработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

      Названа главная неочевидная черта победительниц конкурсов красоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше