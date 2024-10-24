Российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе

На индексацию пенсий работающим пенсионерам выделят более 106 миллиардов рублей

Пенсионеры в Росси начнут получать проиндексированную пенсию с 1 января 2025 года. Об этом рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что все средства на индексацию в бюджете фонда есть. В январе граждане получат сумму с учетом индексации, а тем, кто получает пенсию по графику в начале месяца, она будет выплачена в декабре. В общей сложности на индексацию с начала будущего года выделено более 106 миллиардов рублей.

Ранее в октябре доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский напомнил, что индексация пенсии на 7,3 процента в январе позволит пенсионерам получать более крупные выплаты с начала года. Однако, по словам эксперта, это может разогнать инфляцию.

С 1 ноября 2024 года увеличат пенсии россиян, которые работают в угольной промышленности, а также членов летных экипажей и граждан в возрасте от 80 лет.

В 2025 году российским пенсионерам проиндексируют пенсию один раз вместо двух.