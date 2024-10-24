Рост цен на масло в России объяснили

Экономист Холод заявил, что конец роста цен на масло не предсказать

Конец роста цен на масло сейчас сложно предсказать, считает доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину роста стоимости этого товара.

«Цены растут, потому что в стране есть инфляция. Производители масла говорят, что они столкнулись с агрессивным ростом цен на молоко, стало дороже масло производить, как они говорят. В принципе для роста инфляции как причины достаточно. Но меня смущает в этой ситуации, что, если говорить о стабильном масштабе цен, они растут несколько быстрее других продуктов. Это может свидетельствовать, что там есть либо чисто отраслевые проблемы, либо структурно-конъюнктурные. Если говорить о балансе спроса и предложения, то масло в стране производится столько, сколько потребляется. Цена растет, значит, потребляется чуть-чуть меньше, то есть в принципе баланс между спросом и предложением не является причиной роста цен», — объяснил специалист.

Однако, как отметил экономист, если крупные производители начнут сокращать производство и поставки популярных сортов масла, тогда будет дисбаланс между спросом и предложением и возникнет дефицит.

Рост будет продолжаться. Пока масло стабильно больше года опережало инфляцию. Когда рост остановится и насколько цены вырастут, думаю, никто не ответит, потому что там миллион причин Леонид Холод доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России

Также экономист добавил, что справиться помогут поставки из зарубежных стран. При этом импортная продукция может быть как дороже, так и дешевле.

Крупнейшие в стране производители стали сообщать федеральным торговым сетям о сокращении производства или приостановке отгрузки, а также повышении цен на товар. Одна из причин — рост стоимости сырья. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил заинтересованным ведомствам стабилизировать цены на сливочное масло в России.