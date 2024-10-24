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16:37, 24 октября 2024Спорт

Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Россиянку Шарапову включат в Международный зал теннисной славы в 2025 году

Фото: David Gray / Reuters

Россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония пройдет в Ньюпорте (США) с 21 по 23 августа 2025 года. Также в зал славы будут включены американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

«Помимо каждого из своих исторических достижений на корте, они оказали огромное влияние на игру в теннис и вдохновили несколько поколений поклонников по всему миру», — сказала президент Международного зала теннисной славы Ким Клейстерс.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации, в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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      Дарья Коршунова
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