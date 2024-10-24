Стала известна позиция сборной России в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который доступен на сайте организации.

В активе российской сборной 1508,73 очка. За последний месяц команда под руководством Валерия Карпина не провела ни одного товарищеского матча.

В топ-3 рейтинга изменений не произошло. Лидером по-прежнему остается сборная Аргентины с 1883,5 очка. На второй строчке находится Франция (1859,85 очка), на третьей располагается Испания (1844,33 очка).

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.