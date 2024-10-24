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17:22, 24 октября 2024Ценности

Станцевавшую на камеру Анну Семенович прозвали дояркой на видео

Кадр: gazeta.ru

Экс-фигуристку и бывшую солистку поп-группы «Блестящие» Анну Семенович прозвали дояркой в комментариях под видео. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица разместила ролик, на котором станцевала на камеру в черном платье с короткими рукавами и разрезом до бедра. Помимо этого, звезда собрала волосы и надела массивные серьги. На кадрах видно, что артистка находится у костра. «Страсть в каждом движении», — подписала она пост.

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Пользователи сети оценили внешний вид Семенович в комментариях под постом. «Очень смешно», «Баба Рузя», «Доярка», «Страсть? Смеетесь?», «Как корова на льду», — написали они.

Ранее в октябре Анна Семенович выложила фото в купальнике и вызвала споры в сети. Певица опубликовала снимок, на котором предстала на отдыхе в красном раздельном плавательном костюме, демонстрируя фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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