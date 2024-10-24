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18:18, 24 октября 2024Ценности

Стилиста Рогова высмеяли в сети за одну деталь в образе

Фото: @alexandrrogov

Стилиста Александра Рогова высмеяли в сети за одну деталь в образе. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний стилист разместил снимок, на котором позировал в бежевых кардигане и свободных брюках, а также обуви из тканевого материала. Помимо этого, звезда надел белую футболку и повязал леопардовый шарф поверх наряда. Внешний вид Рогова завершила маленькая черная сумка на тонком ремешке.

Пользователи сети оценили образ знаменитости в комментариях под постом. «Сашенька, ты какого леопарда ободрал?», «Люксовый люкс», «Я уж подумал, питон на шее», «Леопардовый питон», — раскритиковали они стилиста.

Ранее в октябре 44-летнюю певицу Анну Семенович, которая станцевала на камеру, прозвали дояркой.

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      Екатерина Ештокина
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