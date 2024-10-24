Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами во время предвыборного митинга

Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал их лузерами во время предвыборного митинга в штате Джорджия. «Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами», — сказал он.

Ранее бывший президент США Джимми Картер, отметивший 100-летний юбилей в октябре, поддержал кандидатуру демократа Камалы Харрис. По данным The New York Times, экс-глава государства проголосовал досрочно — по почте. Утверждается, что он с нетерпением ждал возможности поддержать Харрис.

23 октября Харрис заявила, что Трамп, стремится к неограниченной власти, как Адольф Гитлер. Политик обратила внимание на высказывания экс-главы аппарата Белого дома при Трампе Джона Келли — он ранее сообщил, что Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.