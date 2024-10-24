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03:24, 24 октября 2024Мир

Уоррен Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты США

Daily Beast: Баффетт отказался поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты
Уоррен Баффетт

Уоррен Баффетт. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт заявил, что не намерен поддерживать кого-либо из участников президентской гонки в этом году. Об этом сообщает Daily Beast.

Отмечается, что к числу других богатейших людей, которые воздержались от публичных политических предпочтений в этом году, относятся соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее стало известно, что кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа — 49. Авторы материала Forbes отметили, что многие другие миллиардеры также могут оказать финансовую поддержку кандидату, но об их пожертвованиях станет известно только после выборов 5 ноября.

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      Марина Совина
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