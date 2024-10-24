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11:24, 24 октября 2024Экономика

Уверенность в промышленности Франции рекордно упала

Insee: в октябре доверие к промышленности Франции упало до минимума за 4 года

Фото: Jean-Francois Badias / AP

В октябре 2024 года уверенность в промышленности Франции упала до четырехлетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные статистического агентства Insee сообщает.

Доверие к французскому производству упало из-за значительного ухудшения перспектив производства и заказов. Индекс уверенности в промышленности обрушился с 99 до 92. При этом опрошенные Bloomberg экономисты полагали, что он должен был остаться без изменений.

Общий уровень деловой уверенности снизился с 98 до 97 пунктов: рост в сфере услуг не смог компенсировать рекордно мрачного настроения в производственном секторе. Таким образом бизнес реагирует на планы правительства по значительному повышению налогов и сокращению расходов, чтобы справиться с растущим дефицитом бюджета, отмечают эксперты.

Если снижение доверия приведет к падению реальной активности, это может усугубить финансовые трудности, вызванные низкими налоговыми поступлениями из-за сокращения инвестиций в бизнес и стагнации потребительских расходов, добавили в агентстве.

Франция стала одним из лидеров среди стран Евросоюза (ЕС), столкнувшихся с феноменом деиндустриализации вследствие антироссийских санкций. По данным Евростата, с июля 2023-го по июль 2024 года выпуск промышленной продукции сократился в Венгрии (минус 6,4 процента), Германии (5,5 процента), Италии (3,3 процента) и Франции (2,3 процента).

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      Вячеслав Агапов
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