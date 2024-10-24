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21:30, 24 октября 2024Силовые структуры

В Коркино силовики начали задерживать людей на фоне цыганского погрома

«74.RU»: в Коркино силовики начали задержания на фоне цыганского погрома

Кадр: «74.RU»

В Коркино, где собравшиеся у домов цыганской диаспоры пытаются поджечь здания и машины, начались задержания. Об этом сообщает «74.RU».

На месте десятки машин полиции и ОМОН. «74.RU» пишет, что сотрудники правоохранительных органов «действуют жестко».

Стихийные погромы произошли после расправы над 40-летней женщиной, занимавшейся частным извозом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси.

По данным следствия, между злоумышленником, добиравшимся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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      Сергей Грехов
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