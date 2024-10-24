В МИД России заявили о демографической катастрофе на Украине

Посол Мирошник: демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофе

Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем представлено в материалах ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Отмечается, что накануне пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН сообщила, что население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов человек, а не на 10 миллионов, как сообщалось ранее. При этом в ООН констатировали, что с февраля 2022 года ситуация на Украине в сфере демографии ухудшилась, и рекомендовали Киеву срочно провести перепись населения.

«Однозначно верным выводом доклада можно считать только констатацию, что Украина находится на грани демографической пропасти, все остальное — как методология, так и выводы — являются крайне спорными и не имеющими дальнейшего практического значения. К самому исследованию крайне много вопросов, если Киев уже более 20 лет целенаправленно не проводит переписи населения, то из каких данных исходили исследователи?» — сказал он.

Дипломат предположил, что число покинувших Украину скорректировали в сторону уменьшения за счет констатации притока населения в освобожденные российские регионы Донбасса и Новороссии.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил, что мир уже живет как одна большая семья, где порой случаются недопонимания, скандалы и драки. Перед этим генсек всемирной организации сказал, что всем нужен справедливый мир на Украине в соответствии с уставом ООН.