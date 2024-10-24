Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 24 октября 2024Бывший СССР

В МИД России заявили о демографической катастрофе на Украине

Посол Мирошник: демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофе

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем представлено в материалах ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Отмечается, что накануне пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН сообщила, что население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов человек, а не на 10 миллионов, как сообщалось ранее. При этом в ООН констатировали, что с февраля 2022 года ситуация на Украине в сфере демографии ухудшилась, и рекомендовали Киеву срочно провести перепись населения.

«Однозначно верным выводом доклада можно считать только констатацию, что Украина находится на грани демографической пропасти, все остальное — как методология, так и выводы — являются крайне спорными и не имеющими дальнейшего практического значения. К самому исследованию крайне много вопросов, если Киев уже более 20 лет целенаправленно не проводит переписи населения, то из каких данных исходили исследователи?» — сказал он.

Дипломат предположил, что число покинувших Украину скорректировали в сторону уменьшения за счет констатации притока населения в освобожденные российские регионы Донбасса и Новороссии.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил, что мир уже живет как одна большая семья, где порой случаются недопонимания, скандалы и драки. Перед этим генсек всемирной организации сказал, что всем нужен справедливый мир на Украине в соответствии с уставом ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных в Курской области

      На имущество фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России наложили арест

      Пашинян и Алиев настояли на доработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

      Белоруссия стала партнером в БРИКС

      Названа главная неочевидная черта победительниц конкурсов красоты

      Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

      Российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе

      Группа «Звери» объявила о срыве своего концерта

      Стало известно о смерти российского военнослужащего из-за долга почти в миллион рублей

      Роботы помогут лучше узнать древних животных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше