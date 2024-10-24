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11:04, 24 октября 2024Россия

В России учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом учеников

В Якутске учительница получила сотрясение мозга после беседы с отцом учеников

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом двоих детей. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил общественник Антон Жондоров, к которому обратилась директор школы Таисия Горохова.

Она рассказала, что два младшеклассника устроили в школе террор в отношении классного руководителя и других сотрудников образовательного учреждения. Дети пришли в школу в октябре 2022 года — за это время у них поменялись два классных руководителя, уволились три опытных учителя и около трети учеников покинули класс.

Отец мальчиков за это время написал много жалоб, ни одна из которых не была подтверждена в ходе проверок. Впоследствии мужчина вместе с супругой подали на школу иск в суд с требованием возместить моральный вред в размере 200 тысяч рублей — обращение родителей в инстанции также осталось без удовлетворения.

Высшей точки конфликт достиг 7 октября, когда родители мальчиков пришли к классному руководителю выяснять отношения. Словесная перепалка переросла в то, что мужчина начал «бодать» головой пожилую женщину.

«Я растерялась и просто не знала, как реагировать и как себя защитить. Он кричал, что распорет мне живот. Когда мужчина более менее успокоился, я выхватила телефон и вызвала помощь», — рассказала пострадавшая учительница.

Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и лица. Преподаватель обратилась в полицию, однако правоохранительные органы пока не возбудили уголовное дело.

Ранее в Волгограде учительница стала получать угрозы после ее разговора со школьницей, который девочка записала на диктофон и выложила в сеть. В опубликованной стенограмме диалога педагог просит ученицу снять хиджаб — на это девочка отвечает, что ей холодно без платка.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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