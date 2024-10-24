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14:50, 24 октября 2024Экономика

Россия заберет доходы от замороженных активов западных компаний

Силуанов сообщил о плане по использованию доходов от активов западных компаний
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Ярослав Чингаев / РИА Новости

Москва зеркально ответит на решение западных стран забрать доходы от российских замороженных активов для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, активы компаний из недружественных государств, которые хранятся на счетах типа «С», тоже приносят доходы, и они будут направлены на нужды российской экономики.

«Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов», — заявил глава Минфина. При этом он подчеркнул, что соответствующие решения уже приняты и будут реализованы.

Накануне президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон выделит кредит Украине в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов, полученных от размещения российских активов. Он указал, что сами активы останутся блокированными до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный в результате боевых действий ущерб.

До этого Европарламент одобрил выделение Киеву кредита на 35 миллиардов евро за счет доходов от замороженных активов России. Предполагается, что деньги на удовлетворение неотложных потребностей начнут поступать немедленно, часть из них будет доступна до конца года.

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      Платон Щукин
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