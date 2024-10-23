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20:49, 23 октября 2024Экономика

Байден подтвердил выделение 20 миллиардов долларов Украине

Байден подтвердил выплату $20 млрд Киеву за счет замороженных российских активов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США предоставят Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов, погашение которого предполагается за счет процентных доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении главы государства Джо Байдена, размещенном на сайте Белого дома.

До этого в среду, 23 октября, информацию о размере кредита раскрыл представитель администрации, указав, что первые средства будут направлены Киеву до конца года.

По словам Байдена, в общей сложности Украина получит 50 миллиардов долларов, по такой же схеме кредит предоставят остальные члены G7, в том числе Евросоюз. Президент США подчеркнул, что займы поддержат Киев и не станут обременением для налогоплательщиков западных стран.

Также он напомнил, что российские активы останутся замороженными не только до завершения конфликта, но и до момента, пока Москва не компенсирует нанесенный ущерб. Об этом подходе ранее со ссылкой на источник в G7 сообщило японское издание Nikkei.

Накануне, 22 октября, стало известно, что Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, речь идет о финальной стадии утверждения проекта.

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      Платон Щукин
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