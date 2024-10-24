Закончившийся сотрясением разговор российской учительницы с отцом ученицы попал на видео

Вызвавший резонанс конфликт отца школьницы с педагогом в Якутске попал на видео

Закончившийся сотрясением мозга разговор учительницы Лены Ф. из Якутска с отцом ученицы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Якутск вечерний».

Как сообщалось ранее, дети попавшего на видео россиянина терроризировали педагогов и администрацию, и за время их обучения от класса отказались два руководителя, три учителя вовсе уволились из школы, а около трети детей перевелись в другие классы. Наибольший резонанс вызвал инцидент, в ходе которого отец проблемных детей напал на педагога. На опубликованных кадрах видно, как мужчина после разговора начинает конфликт, наступает на учительницу и с силой «бодает» ее, в то время как пострадавшая пытается оттолкнуть агрессивного россиянина.

Учительница рассказала порталу SakhaDay, что после нападения отца школьницы врачи рекомендовали ей госпитализацию, однако той пришлось терпеть из-за необходимости проводить контрольные. «В результате нападения мне диагностировали: общие побои и сотрясение мозга. У меня до сих пор повышенный сахар и внутриглазное давление, болят голова, колено, лучезапястные обеих рук», — сообщила пострадавшая.

В управлении МВД по региону сообщили «Ленте.ру», что после случившегося ведомство начало проверку. «По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили там.