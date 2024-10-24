Российские органы власти стали чаще покупать VPN

«Ъ»: закупки VPN российскими органами власти выросли на 683%

Российские органы власти нарастили закупки VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за первые девять месяцев 2024 года затраты на подключение VPN составили 14,1 миллиарда рублей. Большая часть (9,8 миллиарда рублей) пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

«Крупный бизнес и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры», — подчеркнул

Специалисты отмечают, что сервисы понадобились из-за роста количества DDoS-атак и увеличения необходимости шифровать трафик. Закупок VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет.

В конце августа россияне, использующие VPN-сервисы, пожаловались на сбои в работе их бесплатных версий. Пользователи рассказали о плохой работе VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited и PureVPN.

Ранее из AppStore удалили несколько VPN-сервисов, включая Le VPN, NordVPN, Proton VPN и Red Shield. Последние, ссылаясь на письмо от Apple, сообщили, что это было сделано по требованию Роскомнадзора. Помимо этого, корпорация предложила создателям сервисов обхода блокировок самим обратиться в ведомство для разрешения ситуации.