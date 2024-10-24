Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:12, 24 октября 2024Экономика

Российские органы власти стали чаще покупать VPN

«Ъ»: закупки VPN российскими органами власти выросли на 683%

Фото: Freepik

Российские органы власти нарастили закупки VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за первые девять месяцев 2024 года затраты на подключение VPN составили 14,1 миллиарда рублей. Большая часть (9,8 миллиарда рублей) пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

«Крупный бизнес и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры», — подчеркнул

Специалисты отмечают, что сервисы понадобились из-за роста количества DDoS-атак и увеличения необходимости шифровать трафик. Закупок VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет.

В конце августа россияне, использующие VPN-сервисы, пожаловались на сбои в работе их бесплатных версий. Пользователи рассказали о плохой работе VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited и PureVPN.

Ранее из AppStore удалили несколько VPN-сервисов, включая Le VPN, NordVPN, Proton VPN и Red Shield. Последние, ссылаясь на письмо от Apple, сообщили, что это было сделано по требованию Роскомнадзора. Помимо этого, корпорация предложила создателям сервисов обхода блокировок самим обратиться в ведомство для разрешения ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин, конечно, сожалеет, он же живой человек». Лукашенко раскрыл отношение президента России к потерям на СВО

      Российские вертолеты сорвали ротацию ВСУ в Курской области

      Пленный рассказал о бросившем гранату в офицера солдате ВСУ

      Зеленского обвинили в безразличном отношении к украинцам

      Пенсионерам рассказали о росте страховых пенсий с 2025 года из-за инфляции

      Российские органы власти стали чаще покупать VPN

      Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС

      В Белом доме согласились со сравнением Трампа с фашистом

      Военный эксперт назвал главнейшее направление в зоне СВО

      Львица утащила пятилетнего мальчика в лес и растерзала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше