Женщина ушла из секты «Свидетели Иеговы» и стала практиковать БДСМ с депутатами за деньги

Модель OnlyFans из Великобритании Ариэль Андерссен провела детство в секте «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). О том, как женщина пришла к работе в секс-индустрии, она рассказала в интервью The Sun.

Как объяснила 47-летняя Андерссен, в секте им говорили, что все виды секса — это что-то неправильное. В 13 лет ее семья ушла из культа, и скоро девочка стала моделью: снималась для различных брендов, в том числе для бренда нижнего белья Coco de Mer, и участвовала в Неделе моды в Лондоне.

Строгое воспитание и запрет на любые сексуальные фантазии, по словам женщины, развили в ней тягу к БДСМ. Она стала практиковать его через платформу OnlyFans. Андерссен раскрыла секрет, что большинство ее клиентов — бывшие депутаты британской консервативной партии. По ее словам, им нравится избиение розгами и пленение. Так, по запросу одного из бывших депутатов, модель играла связанную библиотекаршу.

В съемках Андерссен помогаем ее муж, фотограф Хайвел Филлипс. Она рассказала, как однажды ему пришлось озвучивать яблоко, которое она ела, по просьбе клиента. Пока женщина грызла фрукт, Филлипс за кадром кричал: «Не ешь меня!»

«Сейчас я хочу помочь тем людям, у которых есть фантазии, но, возможно, они слишком боятся просить своих близких помочь осуществить их», — объяснила порномодель. По словам Андерссен, ее откровенный контент настолько востребован, что многие подписчики откладывают деньги с зарплаты, чтобы купить пару ее видео.

Ранее сообщалось, что жительница Австрии провела детство в коммуне, пережила несколько изнасилований и, сбежав из культа, начала снимать феминистское порно. По ее мнению, создание этичного интимного контента является формой социальной активности и попыткой исправить несправедливость.

