Женщина выпала из окна 16-го этажа и пять минут висела на карнизе в ожидании помощи

В Бразилии женщина мыла окна на 16-м этаже, поскользнулась и повисла на карнизе

В городе Гуаружа, Бразилия, женщину, повисшую на карнизе на высоте 16-го этажа, удалось спасти от падения. Об этом пишет Daily Mail.

Как выяснилось, женщина мыла окна своей квартиры, поскользнулась и выпала из окна. Ей удалось зацепиться за карниз. Позже она даже нашла опору для ног — встала на раму окна квартиры снизу.

Очевидцы произошедшего закричали, и на помощь женщине пришли соседи. Ей пришлось висеть на огромной высоте около пяти минут. В итоге трое мужчин проникли в квартиру бразильянки и затащили ее в окно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина продолжила мыть окна на лоджии квартиры во время пожара. Она не испугалась запаха гари и дыма и не стала эвакуироваться.