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16:58, 24 октября 2024Экономика

Автолюбителям дали советы по подготовке к зиме

Эксперт Родионов: перед снегопадами следует заменить щетки стеклоочистителя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Перед снегопадами водителю следует обновить щетки стеклоочистителя. Как подготовиться к первому зимнему выезду, автомобилистам рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Его советы приводит «Российская газета».

Первым делом перед тем, как начнется пара снегопадов, необходимо сменить резину. Если покрышки уже используются не первую зиму, нужно оценить общее состояние шин, степень и равномерность износа протектора. Его глубина должна быть не меньше четырех миллиметров, подчеркивает эксперт.

Также перед наступлением зимы рекомендуется проверить аккумулятор, уделив внимание объему электролита и заряда. Уровень электролита должен быть выше минимальной отметки, а заряд — не превышать 12 Вольт. Помимо этого, водителю стоит убедиться, достаточно ли в автомобиле залито техжидкостей. Необходимо проверить объем моторного и трансмиссионного масел, антифриза и тормозной жидкости, напоминает Родионов.

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Также в преддверии морозов не мешает осмотреть печку — на средней интенсивности она должна нагреть салон примерно за десять минут. Не помешает заменить батарейки в пультах и ключах, с помощью которых можно дистанционно запускать двигатель, ведь в холод устройства разряжаются быстрее.

Вдобавок специалисты советуют осмотреть и при необходимости заменить в авто воздушный фильтр, а также проверить проводку на предмет повреждений и загрязнений. Радиатор же до начала зимних холодов стоит прочистить. В целом накануне зимы крайне рекомендуется посетить автосервис: профилактическая диагностика позволит убедиться в исправности всех механизмов в автомобиле.

Ранее россиянам дали инструкции по безопасному вождению зимой. Перед маневрами во избежание заносов следует заранее снижать скорость и сохранять большую дистанцию между автомобилями.

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      Виктория Клабукова
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