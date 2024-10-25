Кендалл Дженнер в прозрачном бюстгальтере попала на обложку журнала

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер в откровенном образе попала на обложку журнала Le Magazine Du Monde. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Оливера Хэдли Пирча в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 28-летняя манекенщица запечатлена в черной юбке длины мини и сером кардигане. При этом она распахнула верх своего наряда и продемонстрировала на камеру прозрачный бюстгальтер. Также на выложенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы уложены в легкие локоны.

Кроме того, известно, что Кендалл за время съемки примерила белую майку и черную прозрачную макси-юбку, сквозь ткань которой просвечивали трусы с высокой посадкой.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер в откровенном наряде появилась на благотворительном мероприятии Academy Museum Gala.