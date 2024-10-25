Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар для развития хоккея на льду

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался о помощи России в развитии хоккея в стране. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Разананцоа назвал работу по популяризации хоккея важной. Он отметил, что этот вид спорта на острове совсем не развивается, хотя никаких запретов на это нет.

«Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждем ли мы [тренера СКА Романа] Ротенберга с [нападающим "Вашингтон Кэпиталс" Александром] Овечкиным на Мадагаскаре? Да!» — поделился Разананцоа.

В активе 39-летнего Овечкина 855 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах за всю историю лиги. Ротенберг тренирует СКА с 2022 года.