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16:13, 25 октября 2024Силовые структуры

Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа за грабеж группой лиц

Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже группой лиц
Алексей Долматов

Алексей Долматов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Полиция будет просить арестовать рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, по делу о грабеже группой лиц с применением насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, следствие намерено ходатайствовать об аресте исполнителя в ближайшее время. Гуфу грозит до семи лет заключения.

Утром 23 октября Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой исполнитель хотел познакомиться. Однако его защита опровергла эту версию событий. Согласно другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.

Рэпера доставили в отдел полиции, где составили в отношении него протокол о мелком хулиганстве. Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа. Его допросили.

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      Илона Палей
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