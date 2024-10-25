Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа за грабеж группой лиц

Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже группой лиц

Полиция будет просить арестовать рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, по делу о грабеже группой лиц с применением насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, следствие намерено ходатайствовать об аресте исполнителя в ближайшее время. Гуфу грозит до семи лет заключения.

Утром 23 октября Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой исполнитель хотел познакомиться. Однако его защита опровергла эту версию событий. Согласно другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.

Рэпера доставили в отдел полиции, где составили в отношении него протокол о мелком хулиганстве. Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа. Его допросили.