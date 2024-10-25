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05:25, 25 октября 2024Силовые структуры

Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

В Подмосковье возбудили уголовное дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа
Алексей Долматов

Алексей Долматов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник издания сообщил, что Долматова допросили. При этом адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эти данные.

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«С ним проводятся следственные действия, Алексей уже принес публичные извинения всем участникам конфликта», — отметил он.

В подмосковном главке МВД сообщили, что в среду, 23 октября, в отдел полиции доставили двух людей, включая рэпера. Против него составили протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.

Утром 23 октября Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой исполнитель хотел познакомиться. Однако его защита опровергла эту версию событий. Согласно другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.

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      Марина Совина
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