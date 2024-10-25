Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

В Подмосковье возбудили уголовное дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник издания сообщил, что Долматова допросили. При этом адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эти данные.

«С ним проводятся следственные действия, Алексей уже принес публичные извинения всем участникам конфликта», — отметил он.

В подмосковном главке МВД сообщили, что в среду, 23 октября, в отдел полиции доставили двух людей, включая рэпера. Против него составили протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.

Утром 23 октября Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой исполнитель хотел познакомиться. Однако его защита опровергла эту версию событий. Согласно другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.