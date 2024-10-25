Популярный российский блогер призвал ввести цензуру на телевидении

Блогер Стас Васильев выступил за введение цензуры на российском телевидении

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», призвал ввести цензуру на российском телевидении. На эту тему он высказался в беседе с проектом Metametrica, выпуск вышел на YouTube.

Блогер раскритиковал современное телевидение за обсуждение неважных, на его взгляд, тем, в частности квадроберов. Он выступил за введение цензуры на ТВ.

«Я понимаю, почему на советском телевидении была цензура. Потому что вместо обсуждения каких-то серьезных вещей, которые влияют на жизнь каждого человека в России, обсуждают вот эту *** [ерунду]», — сказал Васильев.

Ранее Васильев опроверг слух, распространившийся в связи с тем, что он работал на канале «Соловьев LIVE». Он заявил, что их с телеведущим Владимиром Соловьевым не связывают близкие отношения.

Перед этим блогер рассказал о впечатлениях от работы с Соловьевым. Васильев указал, что телеведущий в жизни показался ему таким же, как на экране.