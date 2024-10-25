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20:14, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер призвал ввести цензуру на телевидении

Блогер Стас Васильев выступил за введение цензуры на российском телевидении

Кадр: Metametrica / YouTube

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», призвал ввести цензуру на российском телевидении. На эту тему он высказался в беседе с проектом Metametrica, выпуск вышел на YouTube.

Блогер раскритиковал современное телевидение за обсуждение неважных, на его взгляд, тем, в частности квадроберов. Он выступил за введение цензуры на ТВ.

«Я понимаю, почему на советском телевидении была цензура. Потому что вместо обсуждения каких-то серьезных вещей, которые влияют на жизнь каждого человека в России, обсуждают вот эту *** [ерунду]», — сказал Васильев.

Ранее Васильев опроверг слух, распространившийся в связи с тем, что он работал на канале «Соловьев LIVE». Он заявил, что их с телеведущим Владимиром Соловьевым не связывают близкие отношения.

Перед этим блогер рассказал о впечатлениях от работы с Соловьевым. Васильев указал, что телеведущий в жизни показался ему таким же, как на экране.

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      Маргарита Щигарева
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