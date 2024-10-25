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14:46, 25 октября 2024Экономика

Повышенную ставку ЦБ назвали вредной для экономики

Экономист Колганов: ключевая ставка в 21 процент вредна для экономики

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 21 процента и таким образом добиться снижения уровня инфляции выглядит сомнительно. Об этом «Ленте.ру» заявил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Андрей Колганов.

Он напомнил, что инфляция в стране в значительной степени вызвана изменением внешнеторговых потоков. РФ сильно зависит от импорта сырья, материалов, машин, оборудования, химических компонентов и прочего. Но с 2022 года значительную часть того, что наша страна прежде получала от заграничных производителей напрямую, теперь приходится доставлять по параллельному импорту. Это означает длинные цепочки посредников, а стало быть, серьезное удорожание импортируемых товаров.

«Причем эти товары не просто продаются на внутреннем рынке дороже, чем прежде. Если их используют для изготовления местной продукции, то они входят в состав издержек ее производства. А это ведет к удорожанию товаров уже национального производства. И ключевая ставка на это повлиять не может», — сказал Колганов.

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Он уверен, что ключевая ставка в 21 процент вредна для экономики. По мнению Колганова, об этом отчасти свидетельствует недавнее выступление министра экономического развития России Максима Решетникова, который высказался о намечающемся охлаждении экономики.

«И действительно статистика показала, что августовские темпы роста ВВП оказались меньше, чем в любой другой месяц 2024 года. Это говорит о том, что высокая ключевая ставка ведет к охлаждению экономической конъюнктуры, к снижению темпов экономического роста. Да и сам ЦБ планирует на 2025 год темпы роста от 0,5 до 1,5 процента ВВП. Это чрезвычайно низкий рост, фактически равнозначный стагнации. Я не думаю, что для российской экономики в современных условиях это допустимо. Поэтому решение ЦБ следует оценить как контрпродуктивное», — подчеркнул Колганов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что уровень ставки в настоящее время превышает среднюю рентабельность в обрабатывающей промышленности. А значит, «ключ» стал фактически запретительным.

По итогам заседания совета директоров ЦБ, состоявшегося 25 октября, ключевую ставку повысили с 19 до 21 процента. Принятое решение обосновали усилением проинфляционных факторов. Также, согласно прогнозам ЦБ, по итогам 2024 года инфляция в России дойдет до 8-8,5 процента.

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